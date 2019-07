Vimpelin päiväkodissa hometta, muutto Toimelaan edessä syksyllä

Vimpelin kunnan sisäilmatyöryhmä on käsitellyt Metsätarhan päiväkodin kuntokartoituksen tuloksia. Rakennenäytteistä on löytynyt joko epäily tai selvää näyttöä mikrobivaurioista. Kyseessä on kunnan ainoa päiväkoti. Lue lisää