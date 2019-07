Mistä on Alajärven Rokulipäivät tehty? – Moottorisahataiturointi saa rinnalleen muun muassa sotilaskyykyn MM-tulosyrityksen ja tankotanssia

Alajärven Palotorin esiintymislava on Rokulipäivien monien esitysten keskipiste 5.–6. heinäkuuta. Yleisön ihmeteltävänä on esimerkiksi Janne Mustosen moottorisahaustaiturointia ja Jari Lammen sotilaskyykyn MM-tulosyritys. Mutta luvassa on myös musiikkia ja tanssia, jopa tankotanssia. Viime vuosina Rokulipäiville on odotettu noin 15 000 kävijää. Lue lisää