Vanhusten huijausjutun tutkinta jatkuu – Poliisi pyytää mahdollisten huijausten kohteeksi joutuneita henkilöitä ilmoittautumaan

Vaasassa poliisilla on tutkinnassa petossarja, missä toukokuun 2019 aikana Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on useille vanhuksille soitettu ja yritetty erilaisilla tekaistuilla tarinoilla saada heiltä rahaa. Osassa puhelut ja rahan saanti on jäänyt yrityksen asteelle mutta osassa puheluita teko on onnistunut ja henkilö on tullut vanhuksen kotiin ja saanut rahaa valheellisella tarinalla. Lue lisää