Miksi ruoka ei saisi maksaa? EU:n maatalouspolitiikassa on valuvika, sanoo MTK:n Etelä-Pohjanmaan toiminnanjohtaja

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maatalousyrittäjien määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa yli tuhannella molemmissa maakunnissa. Euroopan unionin seuraava ohjelmakausi alkaa vuonna 2020, ja Britannian todennäköinen EU-ero jättää loven tulevaan budjettiin. Myös maataloustukia on esitetty leikattavaksi. Silti EU.n maatalouspolitiikan uudistuksessa on asetettu tavoitteeksi saada alalle uusia yrittäjiä. Kuinka tämä yhtälö ratkaistaan? Lue lisää