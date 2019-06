Ainutlaatuinen kuhanpoikastutkimus tehdään Kyrkösjärveltä ja Kalajärveltä – Menetelmää sovelletaan ensi kerran sisävesillä

Kuhan luonnonkudun tuloksellisuutta tutkitaan sisävesillä nyt ensimmäisen kerran menetelmällä, jota on käytetty pääasiassa siian- ja muikunpoikasten tutkimuksissa. Tarkoitus on selvittää, kuinka hyvin luonnonkutu tuottaa kuhanpoikasia. Saatujen tietojen pohjalta mietitään esimerkiksi kannattaako kuhan vuotuinen istuttaminen järviin, joissa on myös luonnonkutua. Lue lisää