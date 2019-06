Vakuutusvertailu paljastaa: perinteisen hybridiauton, ladattavan hybridin ja täyssähköauton vakuutusmaksuissa voi olla huomattavia eroja polttomoottoriautoihin verrattuna

Kun uusi sähköistetty auto tai täyssähköauto on valittu ja ostettu, se on vielä vakuutettava. Mutta mitä tehdä, kun valittavana on seitsemän eri vakuutusyhtiön tarjoamaa liikennevakuutusta, täyskaskoa, osakaskoa, laajaa kaskoa, loistokaskoa, turvakaskoa sekä kaskoa S-XL-koossa? Lue lisää