Skeittaajien tietotaito rullaa apuun – Uudistusten aalto vyöryy Sahanlammelle

Sahanlammen ympäristön uudistamiseen on paljon intohimoisia ideoita. Seinäjoen kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila on mukana suunnittelemassa Sahanlammelle betonista skeittiparkkia. Projektissa on mukana kaupungin virkamiehiä monilta eri toimialoilta. Lue lisää