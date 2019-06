Laihian turmassa uhrin kuolinsyy ei ollut luonnollinen, syyte nostetaan elokuussa

Yksi henkilö on edelleen vangittuna epäiltynä 60-vuotiaan naisen taposta Laihialla viime heinäkuussa. Hän on laihialainen vuonna 1971 syntynyt nainen ja tapauksen pääepäilty. Epäiltynä on kuitenkin myös muutama muu. Näin toteaa jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström.