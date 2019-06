Uusi kansalaisaloite haluaa kieltää kuvaamisen turmapaikoilla: "Kenenkään ei pitäisi saada tietoa suru-uutisesta sosiaalisesta mediasta"

Onnettomuuspaikalla kuvaaminen on puhututtanut viime aikoina. Ilkassa aiheesta on uutisoitu Joupin rivitalopalon yhteydessä. Nyt seinäjokelainen Pekka Hautala on tehnyt kansalaisaloitteen kuvaamisen kriminalisoimisesta onnettomuuspaikalla.