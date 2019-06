Seinäjoki pysyy yritysinvestointien miljarditavoitteessaan – Peikkona kaupungin tiukkeneva talous: ”Ylijäämät on äkkiä syöty”

Seinäjoen kaupungin tavoitteeksi vuosille 2017–2021 asetettiin miljardin euron yritysinvestoinnit. Ajasta on kulunut puolet, ja investointeja on kertynyt vajaat 500 miljoonaa euroa. Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Nuottivaara (kesk.) uskoo edelleen, että iso tavoite toteutuu. Lue lisää