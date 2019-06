Kokoomuspiiri pääsi reservin alikersantin komentoon – ”Mieluummin luon mahdollisuuksia muille, kun otan itse kantaa”

Riikka Varila on niitä naisia, joka on kuin luotu "taustapirun" tehtäviin. Kokoomuspiirin tuore toiminnanjohtaja on tehnyt töitä niin puolueen nuorisojärjestössä, puolueessa kuin Paula Risikon eduskunta-avustajanakin. Lue lisää