Lauantaina avautuu luontoreitti yhdessä Suomen suurimmissa kosteikoissa

Evijärven Särkikylässä avautuu lauantaina kosteikkoa kiertävä luontoreitti. Koko kosteikon kiertävän vallin pituus on viisi kilometriä. Alueen keskellä on kaksi saarta, jonne on rakennettu pitkospuut. Oikoreitin ansiosta koko reitin pituuden voi puolittaa. Saareen on rakennettu myös kota retkieväiden nauttimista varten. Lue lisää