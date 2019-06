Suomalainen yhteisyritys pääsi kansainväliseen suurprojektiin – Seinäjoella kehitetty laitteisto puhdistaa maata Nigeriassa

Muovipussissa toimiston lattialla on valkoista purua, jota saa lentokentillä aina selitellä. Toimisto on seinäjokelaisen Jussi Koskisen tukikohta. Hän on Operative Recovery Solutions JMR Oy:n toimitusjohtaja ja neljän suomalaisyrityksen muodostaman Recowell Solutions Groupin hallituksen puheenjohtaja. Lue lisää