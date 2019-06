Vanhempien avioero, läheisen menehtyminen, lemmikin kuolema – Lapsen surun kohtaaminen tulee usein yllättäen vastaan päiväkodin työntekijälle

Sinisävyisen surulaatikon sisällä on nalle, joka hymyilee hieman. Nalle on silkkisen pehmeä ja kaunis lohtunalle. Seurana laatikossa on valkoinen pellavaliina, kynttilänjalka, kynttilöitä, tulitikut sekä valokuvakehys muistopöydän laittamista varten. Lisäksi laatikossa on tunnekortit sekä useita oppaita, jotka auttavat tukemaan läheisensä menettänyttä lasta. Pieni kirjanen esimerkiksi opastaa, miten kertoa lapselle itsemurhasta ja tarinamuotoisessa kirjassa käydään läpi papan sairastamista, kuolemaa ja hautajaisten järjestämistä. Lue lisää