Satoja hehtaareja Strömberg Parkissa kaavoitetaan uudestaan

Vaasan kaupunki aloitttaa ABB Oy:n omistaman Strömberg Parkin asemakaavoituksen. Asiasta on sovittu ABB Oy:n kanssa ja kyseessä on asemakaavanmuutos. Yli 700 000 neliön alue on ABB:n omistuksessa. Lue lisää