Sähkökatkoja jopa 768 taloudessa Pohjanmaalla – tuulivaroitus annettu alueittain

Kova tuuli on riepotellut tänään Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata. Ongelmia sähköverkoissa on ilmennyt runsaasti. Vaasan Sähköverkon toimipiirissä sähkönjakeluhäiriöitä ilmeni perjantaiaamuna 768 taloudessa. Etelä-Pohjanmaan piirissä sähköttömiä talouksia on perjantai-iltana ollut Lapualla 162, Ilmajoella 53 ja Seinäjoella 2. Lue lisää