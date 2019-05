Kati Ojaniemi on viisveisannut epäilijöiden kommenteista ja nyt hän valmistautuu uuteen, vaativaan luottamustehtävään: ”Kerroin heti, että olen kiinnostunut”

Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtajana kesäkuussa aloittava Kati Ojaniemi (kesk.) saa heti syliinsä tarkastuslautakunnan kritiikin kaupungin taloudenpidosta. Hän on yhtä mieltä lautakunnan kanssa, että kaupungin talous on saatava parempaan suuntaan. Tuloja on saatava lisää ja samalla on nipistettävä menoista. Lue lisää