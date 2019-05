Seinäjoen seurakunta perustaa vakituisen nuorisomuusikon viran – tämän hetkisen nuorisomuusikon Maiju Ylisen arki on nuorten ja musiikin täytteistä

Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt perustaa vakituisen nuorisomuusikon viran ensi vuoden alusta lähtien. Aiemassa määräaikaisessa virassa toiminut Maiju Ylinen on Seinäjoen seurakunnan ensimmäinen nuorisomuusikko. Ylinen on hoitanut kolmivuotista virkaa vuodesta 2017 lähtien. Työn tavoitteena on ollut muun muassa messu- ja jumalanpalveluskäytäntöjen vahvistaminen koko seurakunnan alueella. Ylisen mukaan viran vakinaistamispäätökseen on vaikuttanut se, että viime vuosien aikana toteutetut projektit ja sisällöt on koettu hyviksi. Seurakunnassa on ollut myös intoa panostaa nuoriin ja heidän toimintaansa. Lue lisää