Miksi eurovaalien pitäisi kiinnostaa pohjalaisia? – Kysyimme asiaa EU-tiedottajalta, joka kohtaa työssään edelleen EU-kritiikkiä

Eurovaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina. Kiinnostus vaaleja kohtaan on surkeaa, eikä moni edes tiedä, että vaalien loppukiri on käynnissä. Joku potee vaalikrapulaa eduskuntavaaleista, toinen äänestää kaikissa vaaleissa ja jollekin EU on kirosana, jota pyritään välttelemään kaikilla keinoilla. Lue lisää