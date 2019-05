Pohjanmaan pelastusalan liitto teki historiaa: Marja-Riitta Vest on liiton ensimmäinen naispuheenjohtaja

Pohjanmaan ely-keskuksen ylijohtaja Marja-Riitta Vest on valittu Pohjanmaan pelastusalan liiton uudeksi puheenjohtajaksi. Vest on pelastusliiton 62:n vuoden historiassa ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja. Tehtävä alkaa vuonna 2020 ja on kolmivuotinen. Lue lisää