Soutajat valmistautuvat jo kesän mahtimatkalle: Tekniikka hiottiin huippuunsa soutugurun opissa Pitkämöllä

Veto, kiinniotto, palautus. Kirkkovenesoutu on yllättävän tekninen laji. On kiinnitettävä huomiota soutuasentoon, missä kulmassa airo lasketaan veteen ja missä kulmassa jalat ovat. Myös se on tärkeää, että vedon jälkeen palautetaan ensin kädet ja muu kroppa seuraa perässä. Lue lisää