Nisulat pitävät perinteistä kiinni: Piimävelli, ohrapuuro ja perinteiset munkkipossut tekevät kauppansa

Lohikeitto, nakkikeitto ja pinaattikeitto porisevat liedellä Pikku Paussin pikkuruisessa keittiössä. Lounasaika lähestyy ja ensimmäiset asiakkaat ovat pian jonossa tiskin takana. Jälkiruoaksi on luvassa kaurapaistosta omenalla. Alakerrassa on täysi tohina, äitienpäivän kakkutehdas on vauhdissa: yksi täyttää, toinen koristelee. Pohjia tulee uunista jatkuvalla syötöllä ja taikinakone pyörii.