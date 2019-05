Eurooppa-päivää vietetään Seinäjoen lukiolla – tavoitteena lisätä nuorten tietoisuutta Euroopan Unionista ja eurovaaleista

Sirkuksen juontaja Seppo Tauriainen paljastaa, mikä on suomalaisen sirkuksen erikoisuus ja kertoo videolla erityisen mieleenpainuvasta kokemuksesta

Edellisenä päivänä kaikki on pakattu puoliltaöin autoihin. Seuraavana päivänä matka alkaa jo puoli seitsemän aikoihin ja jo puoliltapäivin uusi kenttä on pitkälle vallattu. Kruununa kohoavat teltan tornit, joissa liehuvat Suomen liput. 37 metriä läpimitaltaan oleva teltta kasataan valmiiksi noin neljässä tunnissa. Istuinpenkkejä kannetaan katsomoihin. Iltaan mennessä kaikki on valmista. Sirkus on saapunut kaupunkiin.