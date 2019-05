THL: Joka neljäs poika ja joka viides tyttö ylipainoisia

THL:n tutkimuksessa lasten ja nuorten lihavuudesta on selvitetty tyttöjen ja poikien ylipainon yleisyyttä. Vertailun piiriin kuuluu 8 maakuntaa, joiden kunnista osa on mukana. Pohjanmaa on ainut mukana ollut pohjalaismaakunta. Pohjanmaalta mukana on 7 kuntaa, joukosta puuttuvat esimerkiksi Pietarsaari ja Kristiinankaupunki. Lue lisää