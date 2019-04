Tämän kökkäporukan voimin Seinäjoelle on rakennettu lukuisia aarteita, joista ollaan kiinnostuneita ympäri Suomen: ”Otsa krutussa ei ole kukaan”

Luontotalo Käpälikön ovensuussa on kenkäarmeija jo aamuvarhaisella. Puheensorina kuuluu kauas: On kökkäpäivä ja sisällä suunnitellaan päivän töitä kahvikupin äärellä. Monenlaista on tekeillä ja tällä kertaa miehet suuntaavat Lepakkolaavulle, jota rakennetaan uudestaan maaliskuisen tuhopolton jäljiltä. Ilkivalta sapettaa vieläkin, mutta miehet myös ymmärtävät nuoria. Lue lisää