Hotelli Fennoa puretaan maan tasalle, alue saattaa olla tyhjä etuajassa – soveltuvuus asuinalueeksi ratkeaa pian, sanoo kaavoitusjohtaja

Entisen hotelli Fennon tontilla on tapahtunut viime viikkoina paljon. Näky purkutyömaalla on kuin tuhoisan maanjäristyksen jäljiltä sillä erotuksella, että jätejakeet, esimerkiksi metallit, puutavara ja kattohuopa, on lajiteltu omiin siisteihin kasoihinsa alueen kulmaan. Lue lisää