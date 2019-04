Mustasaaressa on kaksi puheterapeutin paikkaa, kumpikaan ei ole nyt täytettynä

Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella on kaksi puheterapeutin tehtävää, joista toinen on ollut haettavana, mutta ei ole saatu täytettyä, ja toista hoitaa henkilö, jolle on myönnetty määräaikaista virkavapaata kommunikoinnin apuvälineiden kehittämiseksi aikuisasiakkaille. Lue lisää