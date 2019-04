Vuoden nuori yrittäjä tutkii vaikeita sisäilmaongelmia – Toimitusjohtaja Niklas Mehtonen: ”Se on herkkä alue”

Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä on tänä vuonna yritys, joka on erikoistunut ajankohtaiseen ja trendikkääseenkin aiheeseen, sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Tuotteelle on ollut kysyntää. Lue lisää