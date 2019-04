Lastensuojelun perhehoito halutaan maakunnalliseksi – isäntäkunta Seinäjoki pyytää muita kuntia mukaan

Sote-uudistus kaatui, mutta lastensuojelun kehittämistä jatketaan seudullisena työnä. Tavoitteena on käynnistää ensi vuoden alusta maakunnallinen perhehoito, jossa isäntäkuntana on Seinäjoki. Esityksen ovat tehneet maakunnan sosiaalihuollon ja lastensuojelun esimiehet. Seinäjoen kaupunki on lähettänyt kunnille ja yhteistoiminta-alueille lausuntopyynnön. Lue lisää