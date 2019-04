"Matopiirakat olisivat olleet kivoja, mutta ne on jo syöty" – nyt kehitellään oudoista aineista ruokia, jotka oikeasti kelpaavat kuluttajalle

Mitä me syömme 20 tai 50 vuoden päästä? Kysymys on vaikea. Helpompi on aloittaa pohtimalla, mitä emme ainakaan syö. Lue lisää