Vetovastuu valtatie 18 -ryhmässä vaihtuu – tien kunto on heikoimmillaan Seinäjoen ja Multian välillä

Ähtärin kaupunki ottaa vetovastuun valtatien 18 seurantaryhmässä. Ryhmän puheenjohtajaksi on lupautunut kansanedustaja <strong>Mikko Savola</strong> (kesk.). Puheenjohtajana on pitkään toiminut Alavuden kaupunginjohtaja <strong>Pekka Ala-Mäenpää</strong>, joka on jäämässä eläkkeelle.