Vaasan vaalipiirin asukkaat äänestävät maan keskiarvon tahtiin, mutta vaalipiirin sisällä erot ovat suuret

28,1 prosenttia Vaasan vaalipiirin äänioikeutetuista on äänestänyt ennakkoon eduskuntavaaleissa maanantai-iltana kello kahdeksaan mennessä. Vaalipiirissä on äänestetty 0,1 prosenttiyksikköä maan keskiarvoa innokkaammin. Ääripäät löytyvät pohjoisesta ja saaristosta: Lapissa äänensä on antanut 33,9 prosenttia äänioikeutetuista, Ahvenanmaalla vain 11,6 prosenttia. Lue lisää