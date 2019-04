Nyt tarkkana Kolmostietä ajavat, Parkanon suunnalla on jo vaarallinen ajokeli – Ilmatieteen laitos on antanut kelivaroituksen Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle

Etelä-Pohjanmaalta Kolmostietä etelään ajavan kannattaa miettiä toisenkin kerran ajosuunnitelmaansa, jos alla on kesärenkaat. Parkanon ja Ikaalisten välillä liikenne on Aamulehden verkkosivujen mukaan ollut paikoin pysäyksissä kokonaan, kun autoja on hyytynyt liukkauden takia mäkiin. Myös hinausautoja on tarvittu apuun. Toistaiseksi ei ole tiedossa vakavia liikennevahinkoja. Lue lisää