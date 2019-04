Valitus jumitti Lapuan tonttikaupan vuosiksi – Suositulle asuinalueelle riittäisi tulokkaita, mutta kaupunki ei saa tontteja myyntiin: ”Todella hankala tilanne”

Tonttien myynti on ollut tasaista ja tahmeaa viime vuosina Lapualla. Omakotitontteja on myyty noin 15 vuosittain, mikä on roimasti jäljessä huippuvuosien tonttimyynnistä. Maankäyttöinsinööri Markku Turjan mukaan vielä 4–5 vuotta sitten kaupunki myi 40 omakotitonttia vuodessa. Tälläkin hetkellä tonteille on kysyntää, mutta kaupungilla ei ole mitä tarjota. Lue lisää