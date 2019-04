Turvataitoja opetellaan Kauhajoella ja Kurikassa kuin liikennesääntöjä, arjen leikkien ja tarinoiden sekä kuvien avulla

Lapsen oma keho on arvokas ja tärkeä, ja sen kaikilla osilla on nimet, päälaelta varpaisiin. Tällä linjalla on Kauhajoen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Lue lisää