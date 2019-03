”Sijoittaminen on kansanomaistunut” – Osakesäästäminen innostaa entistä nuorempia

Nykyään yhä nuorempia kiinnostaa osakesäästäminen. Tästä yhtenä osoituksena on se, että Osakesäästäjien keskusliitto on perustanut alle kolmekymppisten osakesäästäjien alajaoston, jossa on jo tuhansia jäseniä. Lue lisää