Alkueläimen aiheuttamaa vasikkaripulia todetaan nyt pohjalaismaakunnissa huomattavasti aiempaa enemmän – Tarttuu myös ihmisiin

Alkueläimen aiheuttamaa vasikkaripulia on tarttunut ainakin 16 ihmiseen tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalla. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja on alkuvuoden aikana todettu kaksi ja Keski-Pohjanmaalla tapauksia on seitsemän. Lue lisää