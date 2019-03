Lobbaaminen on kuin ihmissuhdepeliä - Verkostoituminen on kaikkein tärkeintä, sanoo monialavaikuttaja Kalervo Kummola

– Se on ollut pitkä projekti. Vihdoin ja viimein saimme palapelin kuntoon. Siihen tarvittiin maan hallitus opetusministeriöineen, Tampereen kaupunki sekä pankkeja ja rakennusyhtiöitä. Alun perin sitä suunniteltiin Sorsapuistoon, mutta tämä on parempi paikka, kun se on lähempänä keskustaa ja junasta pääsee kävellen suoraan jäähalliin. Lue lisää