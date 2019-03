Juha Viitanen ei koe olevansa biohakkeri, vaikka rakensi itse työntömittarin hiihtolenkille ja seuraa untaan sormuksella

Juha Viitanen avaa puhelimestaan sovelluksen, joka lukee Viitasen aina mukana kantamaa sormusta. Sovellus kertoo, että edellinen yö on sujunut vähän levottomasti. Vanhin tytär on kömpinyt yöllä viereen, joten siitä on aiheutunut Viitasen uneen häiriöitä. Sovelluksen mukaan on jotain hyvääkin ollut, sillä nukkumaanmenoaika on ollut optimaalinen.