Näyttelijä ja nuorten teatteriopettaja Ville Orttenvuori: ”Miehet osoittavat rakkauttaan naisia kohtaan tekemällä”

– Valitettava totuus on se, että yleensä suomalainen mies käsittelee tunteitaan alkoholin kautta. Miten miehet voisivat puhua selvin päin näitä samoja asioita ystävilleen tai puolisolleen? Se on miehille vaikeaa, koska he ilmaisevat enemmän itseään tekojensa kautta. Lue lisää