Poliisilla suuri harjoitus Vaasassa – tosipaikassa poliisi ei saa ärsyyntyä mistään

Mielenosoittajat ja poliisit seisovat muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan. Poliiseilla on kypärät päässään ja heillä on koiria mukanaan. Mielenosoittajat heittelevät poliiseja tennispalloilla, joiden on tarkoitus esittää kiviä. Sitten poliisien rintama alkaa lähestyä tasaisen varmasti viskelevää väkijoukkoa. Lue lisää