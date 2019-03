Tammikuussa lähihoitaja Tarja Parkatti paljasti laiminlyönnit hoivakoti Ulrikassa – nyt sankarihoitajalle ei enää löydy alan töitä: ”En ole tervetullut”

Hoivakoti Esperi caren vanhustenhoidon ongelmat julkisuuteen tuonut karijokelainen lähihoitaja Tarja Parkatti on kohdannut Kristiinassa yllättävää suhtautumista lähihoitajan töitä hakiessaan. Hän on ollut yhteydessä oman ammattiliittonsa sopimusasiantuntijaan Marketta Vuoriseen, koska on herännyt epäilys, että hänen palkkaamistaan kristiinalaisiin hoitopaikkoihin on pyritty estämään erilaisin ohjeistuksin. Lue lisää