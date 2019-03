Nuori hiusmuotoilija loihtii upeita kampauksia ja ammattilaiset ovat noteeranneet hänen intohimonsa: ”Haluan olla paras siinä mitä teen”

Parturi-kampaaja Emmi Mustapää väkertää harjoituspään hiuksiin näyttävää kampausta, joka on täynnä yksityiskohtia. On pyöreitä muotoja, laineita, nyöritystä ja koristetta. Vaaleissa hiuksissa on häivähdys lohenpunaista, joka on yksi kevään hiustrendeistä. Lue lisää