Lappajärven Värjäämön markkinoinnista vastaavalla on some koko ajan auki – käsityöbuumi on kova, mutta kilpailija on jättimäinen ja yllättävän lähellä

Lappajärven Värjäämössä eletään nyt joulun tunnelmissa. On aika löytää hitti, joka käy kaupaksi ensi syksynä. Yrityksen myynnistä ja markkinoinnista vastaavalla Leena Ollilla on haastattelunkin aikana some auki. Some on Lappajärven Värjäämölle aivan oleellinen markkinakanavana ja uusien ilmiöiden esiintuojana. Usein sen voima hämmästyttää. Lue lisää