”Suomesta käytettiin nimitystä Finland och Österbotten” – Eteläpohjalaisten erityisyys oli selvää jo Ruotsin vallan aikana

Kyllähän meissä pohjalaisissa jotain aivan erityistä on. Sen tietävät muutkin kuin me itse, mutta mistä ihmeestä siinä oikein on kysymys? Lue lisää