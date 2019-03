Teuvan eskarilaisia opetetaan löytämään omat vahvuudet, kaikki tietää jo, että esimerkiksi luistelussa tarvitaan sinnikkyyttä

Teuvan eskaritalolla on tänä vuonna kaikissa ryhmissä tutustuttu vahvuuksiin ja bongattu niitä niin omasta kuin kavereiden toiminnasta. Käytössä on niin sanotut vahvuuskortit ja tavoitteena on, että kukin lapsi tunnistaisi omat vahvuutensa.