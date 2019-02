Slogan osti Cloqqan liiketoiminnan ja jakaa ilmaiseksi sen palvelut

Brändeihin ja verkkosivupalveluihin erikoistunut vaasalainen digitoimisto Slogan osti startup-yritys Cloqqan liiketoiminnan kokonaisuudessaan ja jakaa sen palvelut ilmaiseksi. Suunnitteluun ja budjetointiin tarkoitettu digitaalinen vuosikello-ohjelma Cloqqa on startup-yrityksen päätuote. Syy ostoon on se, että digitoimisto Sloganilla on halu nostaa suomalainen markkinointi kansainväliselle tasolle. He kehittävät toimintaa ja muuntavat sitä enemmän markkinointiin soveltuvaksi. Digitoimisto Slogan uskoo palvelun maksuttomuuden auttavan yrityksiä markkinoinnissa eniten. He tiesivät myös, että ilmainen sovellus saa enemmän käyttäjiä eikä sen markkinointi vaadi rahaa. Lue lisää