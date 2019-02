Vauvarahaa jakaa harva kunta, kolme erottuu joukosta mojovalla summalla

Lapsiperheet saavat erityishuomiota useissa kunnissa. Karijoki on omassa luokassaan myös vauvalahjojen antajana, samoin Soini. Molemmat kunnat maksavat tänä vuonna syntyneiden vauvojen perheille lapsirahaa kolmena peräkkäisenä vuonna 500 euroa. Ehtona koko 1 500 euron lapsirahan saamiselle on, että lapsi on kirjoilla kunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 2021 loppuun asti. Lue lisää