Sadan vuoden salaisuus paljastui, Latviassa tuntemattomassa sotilashaudassa lepäävien suomalaisten henkilöllisyys tiedetään melko varmasti

Pohjois-Latviassa Trapenen kylän itäpuolella, on sata vuotta seissyt vaatimaton puuristi hautapaikan merkiksi. Hautaa on hoitanut kaikki nämä vuodet paikallinen Apen kunta, joka on toimittanut sinne esimerkiksi kukkia säännöllisesti. Lue lisää