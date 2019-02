Vain vihreillä riittää ehdokkaita enemmän kuin on listoilla tilaa – ”Vaikka monta kiinnostaa, on sen viimeisen ratkaisun tekeminen vaikeaa”

Vajaa kuukausi, ja eduskuntavaalien ehdokasasettelu on ohi. Työtä riittää lähes kaikilla puolueilla, sillä toistaiseksi vasta sosialidemokraattien lista on lyöty lukkoon. Myös vihreiden tilanne on hyvin hallinnassa. Lue lisää